Paris (www.aktiencheck.de) - Geht es an den internationalen Kapitalmärkten besonders turbulent zu, steuern viele Investoren nach wie vor den vermeintlich sicheren Goldhafen an, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Nicht ganz so erfolgreich habe bisher der kleine Bruder des Goldes das Jahr 2020 gemeistert; seit Jahresbeginn habe der Silberpreis (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) sogar ein wenig Federn lassen müssen. Dass sich Silber ein wenig schwerer getan habe, sei aber keine eine allzu große Überraschung. Anders als Gold werde Silber schließlich in erster Linie nicht von Investoren nachgefragt, sondern von der Industrie - und die habe aufgrund der Corona-Pandemie nun einmal besonders schwer gelitten.Aber: Die Hoffnung auf eine spürbare Konjunkturerholung im zweiten Halbjahr habe zuletzt auch den Silberpreis kräftig beflügelt; seit dem Elf-Jahres-Tief Mitte März habe sich das Edelmetall um über 40 Prozent verteuert. Und: Trotz der jüngsten Rally sei Silber immer noch recht günstig bewertet - zumindest im Vergleich zu Gold. Das signalisiere vor allem das Gold-Silber-Ratio, das mit rund 99 einen nach wie vor hohen Wert aufweise und deutlich über dem langjährigen Durchschnitt von rund 60 liege. Das Ratio zeige an, wie viele Unzen Silber für den Kauf einer Gold-Unze notwendig seien. Zwar könnte Silber vor diesem Hintergrund noch ein wenig Luft nach oben haben, in den Himmel wachsen werde der Kurs aber nicht, zumal das Silver Institute 2020 das fünfte Jahr in Folge einen Angebotsüberschuss erwarte. (Ausgabe vom 29.05.2020) (02.06.2020/ac/a/m)