Paris (www.aktiencheck.de) - Silber handelt oft im Windschatten von Gold, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Noch zu Anfang des zweiten Quartals zogen Industriemetalle dem Markt davon, zuletzt legte sich die Euphorie aber wieder, und zugleich auch der Hype rund um den Silberpreis, so die Analysten der BNP Paribas. Fundamental ändere das aber wenig an der aussichtsreichen Perspektive: Die Hybrid-Stellung von Silber als Edel- und Industriemetall könne für Anleger ein gutes Argument für ein Investment sein. Gerade wer mittelfristig anlege, könne mit Silber sowohl vom Trend hin zu regenerativen Energien als auch von der wachsenden Inflationsangst profitieren.Vor allem die industrielle Silbernachfrage werde nach Ansicht der Experten des Silver Institute weiter steigen; allein 2021 könnte eine um 8 Prozent höhere Nachfrage von 524 Millionen Unzen den Preis stützen. Dass Silber rund um regenerative Energien und Elektronik unverzichtbar sei, zeige auch die stabile Nachfrage seitens Chinas: Innerhalb der ersten vier Monate des laufenden Jahres seien die Importe nach China um 40 Prozent größer ausgefallen als im Vorjahreszeitraum. Aufgrund dieser soliden Marktlage und der Fantasie rund um Silber als Krisen- und Inflationsschutz könnten sich Anleger auch weiterhin mit Silber auseinandersetzen. (18.06.2021/ac/a/m)