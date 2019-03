Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Nachdem der Silberpreis (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) Mitte Februar am Widerstand bei 16,26 USD nach unten abgedreht war, sorgte eine steile Verkaufswelle für das vorläufige Ende der Erholung, die im November bei 13,90 USD eingesetzt war, wie aus der Veröffentlichung " dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Abverkauf habe das Edelmetall bis an die 15,00-USD-Marke gedrückt, die jedoch von den Bullen Anfang März verteidigt worden sei. Seither entwickle sich eine volatile Erholung in Form einer bärischen Flagge. Diese Erholung sei bislang an der Hürde bei 15,59 USD gescheitert.



Solange es den Bullen nicht gelungen sei, die 15,59-USD-Marke zu durchbrechen, dürfte sich der Abwärtstrend bei Silber mit einem Rückfall unter 15,26 USD fortsetzen. Die Flaggenformation wäre in diesem Fall auch nach unten verlassen und damit ein rascher Einbruch bis 15,00 USD wahrscheinlich. Darunter käme es zu Verlusten bis 14,60 und 14,31 USD. Erst ein nachhaltiger und dynamischer Ausbruch über die 15,59-USD-Marke würde den Silberpreis jetzt stabilisieren und zu einem Anstieg bis 16,00 USD führen. Darüber würde die Barriere bei 16,26 USD angelaufen. (25.03.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Silber



mehr >