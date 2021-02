Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenbeginn hatten wir den Monatschart des Silberpreises mit dem Sprung über die Schlüsselmarke bei 26 USD (Tiefs von 2011 und 2012) analysiert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Nun wollten sie die Zeitebene herunterbrechen und das Edelmetall im Wochenbereich auf den Prüfstand stellen. Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt würden die Verknüpfung unterschiedlicher Zeithorizonte für einen besonders vielversprechenden Ansatz halten. Auch in der kürzeren Frist ergebe sich ein überzeugendes Bild: So könne die Verschnaufpause seit August 2020 als Flagge interpretiert werden, die gestern mit einem Aufwärtsgap (27,64 USD zu 27,92 USD) nach oben aufgelöst worden sei. Das abgeschlossene Konsolidierungsmuster liefere also ein weiteres Indiz, dass das Hoch vom August vergangenen Jahres bei 29,84 USD nur ein Etappenziel darstelle. Jenseits des 2020er-Hochs würden die Hochpunkte von 2011 und 2012 bei gut 35 USD die nächste wichtige Zielzone abstecken. Auf dem Weg in diese Region würden zwei Fibonacci-Projektionen des Korrekturimpulses von August/September bei 32,97 USD bzw. 34,91 USD nennenswerte Zwischenbarrieren definieren. Das o. g. Aufwärtsgap biete sich indes unter Risikogesichtspunkten als Absicherung auf der Unterseite an. (02.02.2021/ac/a/m)

