London (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) hat mit einem Kursrückgang von 9% ein katastrophales Quartal hinter sich, so Nitesh Shah, Director Research von WisdomTree.



Das "Hybrid"-Metall sei aus mehreren Gründen unter Druck geraten: Seine 80%-ige Korrelation mit Gold habe es belastet, ebenso hätten Ausverkäufe bei anderen Industriemetallen zu einem verstärkten Pessimismus gegenüber allen Metallen gesorgt. Die spekulative Positionierung in Silberkontrakten sei auf den niedrigsten Stand gesunken, seit diese Daten 1995 verfügbar geworden seien. Angesichts der aktuell rückläufigen Preise sowohl bei Gold als auch bei Silber würden die Experten den Pessimismus gegenüber den beiden Metallen jedoch für überhöht halten und beide seien ihres Erachtens für eine durch Short-Eindeckungen ausgelöste Rally positioniert.



Außerdem könnte der hohe Abschlag von Silber gegenüber Gold für Rückenwind sorgen, falls sich die Preise umkehren würden. Obwohl ein langsameres industrielles Wachstum und ein steigender Bestand der Börsen die Preise belasten würden, würden die Experten erwarten, dass das Minenangebot für das Metall knapp bleiben werde. Zudem sei es wahrscheinlich, dass die Verwendung von Silber in Elektrofahrzeugen und Photovoltaikanwendungen mittelfristig für eine starke strukturelle Unterstützung der Nachfrage sorgen werde. Ihrer Modellprognose zufolge würden die Experten erwarten, dass die Silberpreise von den aktuellen 14,2 USD/oz. bis zum dritten Quartal 2019 auf 16,3 USD/oz. steigen würden. (29.10.2018/ac/a/m)