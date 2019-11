Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Seit September befindet sich Silber (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) in einer Konsolidierung, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei es ausgehend von 18,00 USD in den vergangenen Wochen zu einer weiteren Abwärtswelle gekommen, welche auf der bei 16,66 USD liegenden Unterstützung gestoppt worden sei. Darüber habe sich zuletzt eine Stabilisierung geboten.



Die Notierungen könnten aus der moderaten Gegenbewegung heraus bald eine weitere Abwärtswelle einleiten. Gehe es unter 16,66 USD, würden zunächst 16,22 USD erreichbar. Hier dürfte der gebrochene langfristige Abwärtstrend zusätzlich stützen. Um das Chartbild nachhaltig aufzuhellen, wäre der Ausbruch über den bei 17,70 USD verlaufenden Abwärtstrend nötig, was abzuwarten bleibe. (26.11.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Silber



