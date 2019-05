Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) befindet sich nach einem Doppeltop unterhalb der Hürde bei 16,20 USD unter Druck, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei es in den vergangenen Wochen zu einem geordneten Kursrückgang innerhalb eines enger gewordenen Trendkanals gekommen. Nachdem die bei 14,57 USD liegende Unterstützung nicht habe gehalten werden können, sei es zuletzt zu einem Test der Trendkanalunterkante gekommen.



Ausgehend von der Unterkante des Trendkanals biete sich Spielraum bis zunächst 14,57 USD. Werde diese Unterstützung zurückerobert, könnte auch der bei 14,75 USD liegende Abwärtstrend getestet werden. Erst darüber würden sich neue Kaufsignale bieten, welche dann auch in Richtung 14,92 USD und 15,20 USD führen könnten. Ein weiterer Rückfall unter 14,30 USD könnte hingegen die Abwärtsbewegung in Richtung 13,90 USD beschleunigen. (21.05.2019/ac/a/m)

