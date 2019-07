Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) konnte sich in den vergangenen Wochen stark nach oben absetzen und den Abwärtstrend der Vormonate verlassen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei zuletzt auch zu einem Ausbruch über die bei 15,20 USD liegende Hürde gekommen, bevor der Kaufdruck jedoch schnell wieder nachgelassen habe. Dies habe zu einem Rücklauf zur Unterstützung bei 15,20 USD geführt.



Silber besitze die Chance, sich im Bereich der 15,20 USD sowie auf dem Aufwärtstrend der Vorwochen wieder nach oben abzusetzen. Gelinge dies, seien Kursgewinne bis in den Bereich 15,64 USD schnell wieder möglich. Darüber würde sich der Weg in Richtung 16,00 USD zum langfristigen Abwärtstrend öffnen. Bei Anschlussverkäufen unterhalb der 15,12 USD drohe hingegen ein Rückfall bis in den Bereich 14,92 USD. (02.07.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Silber



mehr >