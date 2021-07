Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Passend zum Halbjahreswechsel analysieren wir heute den Silberpreis auf Quartalsbasis und zeigen dabei die strategischen Leitplanken auf, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zunächst besitze dieser Kursverlauf unverändert einen konstruktiven Charakter. Dazu trage vor allem die große Bodenbildung bei, welche das Edelmetall 2020 habe vervollständigen können. Darüber hinaus würden diverse Indikatoren (z. B. RSI, MACD) weiterhin "grünes Licht" signalisieren. Der aktuelle Chartverlauf beinhalte allerdings auch einige negative Aspekte: So sei dem Silberpreis (bisher) eine nachhaltige Rückeroberung der Tiefs von 2011 und 2012 bei rund 26 USD per Quartalsschlusskurs verwehrt geblieben. Gleichzeitig würden die markanten Dochte der letzten Quartalskerze die Bedeutung des Mehrjahreshochs bei rund 30 USD dokumentieren. Entsprechend würde ein Spurt über die Marke von 26 USD für ein erstes positives Signal sorgen. Für ein strategisches Investmentkaufsignal sei aber ein Sprung über den Widerstand bei 30 USD notwendig. Am aktuellen Rand sei die Schwankungsbreite des 2. Quartals innerhalb des Pendants des Vorquartals verblieben. Oberhalb der Marke von 28,74 USD wäre dieser Innenstab nach oben aufgelöst, wodurch ein frühes Signal für einen Anlauf auf die Schlüsselmarke bei 30 USD entstünde. (05.07.2021/ac/a/m)

