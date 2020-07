Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit dem Sprung über den Durchschnitt der letzten 38 Quartale (akt. bei 19,99 USD) sowie über das Mehrjahreshoch von September 2016 bei 21,11 USD gelang dem Silberpreis jüngst der Abschluss einer mehrjährigen Bodenbildung, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Rückenwind erhalte die diskutierte Trendwende durch die aktuelle Indikatorenkonstellation. So liege im Verlauf des RSI ebenfalls eine untere Umkehrformation vor. Gleichzeitig habe der MACD zuletzt ein neues Einstiegssignal generiert. Apropos MACD: Mittlerweile sei der Trendfolger nicht nur auf Quartals-, sondern auch auf Monats- sowie auf Wochenbasis freundlich zu interpretieren. In allen drei langfristigen Zeitebenen stehe die Börsenampel also auf "grün". Das rechnerische Mindestkursziel aus der großen, unteren Umkehr der letzten Jahre lasse sich auf rund 28 USD veranschlagen. Auf dem Weg in diese Region würden die verschiedenen Quartalstiefs von 2011 und 2012 bei rund 26 USD ein wichtiges Etappenziel definieren. Als strategische Absicherung auf der Unterseite sei der o. g. langfristige Durchschnitt prädestiniert, denn dessen Rebreak würde auch die eingangs beschriebene Bodenbildung der letzten sechs Jahre negieren. (23.07.2020/ac/a/m)

