Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Auch wenn die vergangenen Tage im Zeichen der Erholung bei den Edelmetallen standen, so kann doch Silber aktuell nicht mit der Performance von Gold mithalten, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Abverkauf der vergangenen Wochen bei Gold, Silber und v.a. Minenaktien habe bei einigen Insidern dazu geführt, dass sie sich mit Aktien vom eigenen Unternehmen eingedeckt haätten. So hätten z.B. beim weltweit zweitgrößten Goldproduzenten Barrick Gold gleich mehrere Insider zugegriffen. Aber bei einem Silberproduzenten sehe das anders aus. Die Aktie von Hochschild Mining stehe heute unter Druck nachdem bekannt geworden sei, dass JPMorgan 61,7 Mio. Aktien zum Kurs von 2 GBP platzieren solle. Die Aktien würden offiziell von der Pelham Investment Corporation stammen. Doch hinter der stehe Eduardo Hochschild, der Chairman von Hochschild Mining. Über die Gründe für den Verkauf zum jetzigen Zeitpunkt würden sich Hochschild selbst als auch das Unternehmen ausschweigen. Dennoch: Es sei sicher kein gutes Zeichen an den Markt, immerhin sei auch die Hochschild-Aktie in den vergangenen Wochen unter Druck gekommen.Niemand wisse, was hinter Insiderverkäufen steckt. In diesem Fall stoße jedoch das Timing etwas sauer auf. Eine Aktie, die ohnehin schon unter Druck stehe, werde jetzt noch einmal deutlich belastet. Das Ergebnis: Das Papier verliere aktuell rund 12%. Vor wenigen Wochen hätte Hochschild zudem noch deutlich mehr erzielen können. Hochschild sei keine laufende Empfehlung des "Aktionärs" und aktuell bestehe auch kein Grund, sofort in die Aktie einzusteigen. (03.12.2020/ac/a/m)