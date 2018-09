Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die volle Breitseite musste aus charttechnischer Sicht zuletzt der Silberpreis hinnehmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Neben dem Abgleiten unter die 200-Monats-Linie (akt. bei 16,18 USD) habe das Edelmetall zuletzt einen Rückfall in den Abwärtstrend seit April 2011 (akt. bei 14,85 USD) verkraften müssen. Die letztere Weichenstellung gehe einher mit einem Rutsch unter das Tief vom Juli 2017 bei 14,86 USD. Ein weiteres interessantes Detail fördere die noch längerfristige Betrachtung des Silberpreises auf Quartalsbasis zu Tage. Die letzten drei Quartale habe das Edelmetall nur eine unterdurchschnittliche Handelsspanne gezeigt und sei dabei innerhalb der High-Low-Spanne vom 3. Quartal 2017 verblieben. Diese "inside quarters" würden aktuell gerade nach unten aufgelöst. Auf der Indikatorenseite würden diese Negativfaktoren durch ein neues Ausstiegssignal seitens des trendfolgenden MACD bestätigt. In dieser Gemengelage definiere das Tief vom Dezember 2015 (13,60 USD) die letzte Rückzugslinie. Unterhalb dieser Bastion wäre der Chart endgültig "nach unten offen". Um den größten Druck vom

Silberpreis zu nehmen, gelte es schnellstmöglich die Marke von 15 USD zurückzuerobern. Eine wirkliche charttechnische Entspannung stelle sich allerdings erst ein, wenn das Edelmetall die o. g. langfristige Glättung zurückerobere.