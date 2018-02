Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Mitte Dezember startete der Silberpreis (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) eine steile Aufholjagd, die das Edelmetall fast an den Widerstand bei 17,91 USD antrieb, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Mit dem anschließenden Bruch der Kreuzunterstützung bei 16,96 USD sei die Rally gestoppt und der Wert an die Unterstützung bei 16,28 USD gedrückt worden. Dort sei es zuletzt zu einem weiteren Anstieg gekommen, der erst bei 16,96 USD Halt gemacht habe. Aktuell setze der Silberpreis an die Supportmarke bei 16,60 USD zurück und könnte dort den Anstieg fortsetzen.



Die Bullen würden aktuell an einer kurzfristigen Schulter-Kopf-Schulter-Formation basteln, die die Kurskorrektur seit Ende Januar beenden könnte. Hierzu müsste es zu einem Ausbruch über die Hürde bei 16,96 USD kommen. Das damit aktivierte Kaufsignal könnte einen Anstieg bis 17,23 USD und darüber bereits bis an das Zwischenhoch bei 17,70 USD und die Kursbarriere bei 17,91 USD nach sich ziehen. Damit könnte sich der Aufwärtstrend seit Dezember 2017 in den kommenden Wochen fortsetzen. Falle der Wert dagegen deutlich unter 16,60 USD zurück, würde die Unterstützung bei 16,23 USD getestet. Darunter käme es zu Verlusten bis 16,01 USD. (19.02.2018/ac/a/m)