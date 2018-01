Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) konnte seit der erfolgreichen Verteidigung der Unterstützung bei 15,59 USD im Dezember 2017 einen beachtlichen Anstieg vollziehen und die Widerstände bei 16,26 und 16,60 USD aus dem Weg räumen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Bis dato sei es den Bullen aber noch nicht gelungen, die zentrale Hürde bei 17,23 USD nachhaltig zu durchbrechen. In den letzten Tagen habe der Wert in einer schmalen Seitwärtsspanne unter der Marke tendiert und sei heute im frühen Handel über die Barriere angestiegen.



Mit einem Ausbruch über 17,23 USD sei bei Silber ein weiteres Kaufsignal aktiv und im Anschluss mit einem steilen Anstieg bis 17,50 USD und darüber direkt bis an die 17,91 USD-Marke zu rechnen. Dort könnte es zu einer leichten Korrektur kommen, ehe auch dieser Widerstand attackiert und erfolgreich überschritten werden dürfte. Oberhalb von 17,91 USD liege das nächste Kursziel bei 18,50 USD. Setze der Wert dagegen wieder unter die 17,23 USD-Marke zurück, würde die Unterstützung bei 16,96 USD erneut getestet. Dort könnte ein weiterer Anstieg starten. Abgaben unter die Marke würden den Aufwärtstrend zwar nicht gefährden, aber zu einer Korrekturausweitung bis 16,60 USD führen. (15.01.2018/ac/a/m)