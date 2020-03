Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Es kommt nicht allzu oft vor, dass wir außerhalb des technischen Jahresausblicks auf den Jahreschart eines Basiswerts eingehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Beim Silberpreis sei dies zuletzt im Jahr 2012 der Fall gewesen als in der höchsten aller Zeitebenen zwei "shooting stars" in Folge ausgebildet worden seien. Aktuell liege auf Jahresbasis erneut eine extrem spannende Phase vor. "False breaks are followed by fast moves" laute eine der ältesten Börsenweisheiten überhaupt. Vor diesem Hintergrund könnte sich das temporäre Unterschreiten der zyklischen Tiefs von 2015/16 bei 13,60/13,71 USD als Katalysator für eine neue Silberrally erweisen. Nachdruck erfahre dieses Szenario bei einem Anstieg über das Hoch von 2019 bei 19,64 USD. Aber erst ein Spurt über die Marke von 21,11 USD (2016er-Hoch) würde die Stabilisierung der letzten Jahre endgültig abschließen und ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 7 USD eröffnen. Hilfreich erscheine den Analysten zum Abschluss noch ein Blick auf das Gold-Silber-Ratio. Mit einem Wert von rund 111 sei Silber im Vergleich zum "großen Bruder" derzeit historisch günstig bewertet. Als Stop-Loss biete sich das o. g. Tief bei 13,60 USD an. (27.03.2020/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Silber



mehr >