Paris (www.aktiencheck.de) - Steigt die Befürchtung vor einer Konjunkturabkühlung und geht damit einher auch noch der Aktienmarkt in die Knie, steuern in der Regel zahlreiche Investoren den vermeintlich sicheren Goldhafen an, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Doch nicht nur Gold sei derzeit bei Anlegern en vogue, auch Silber (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) habe zuletzt ordentlich an Wert zulegt, und zwar noch mehr als der große Bruder Gold. Das möge den einen oder anderen Anleger überraschen, passe die Kurserholung doch so gar nicht zu den teils düsteren Konjunkturprognosen einiger Experten. Denn anders als Gold sei Silber auch in der Industrie ein begehrtes Metall; rund 50 Prozent der weltweiten Silbernachfrage fließe in Industrieanwendungen wie Batterien oder Solaranlagen. Ganz so schlecht könne es demnach also um die Konjunkturentwicklung nicht bestellt sein.Auf der anderen Seite sollten Anleger aber nicht vergessen, dass Silber auch ein Jahr zum Vergessen hinter sich habe und deutlich kräftiger unter Druck geraten sei als Gold. Zwischenzeitlich sei das Gold-Silber-Ratio mit einem Wert von rund 85,5 sogar auf den höchsten Stand seit 25 Jahren gestiegen. Mit knapp 83 weise das Gold-Silber-Ratio aktuell zwar immer noch ein historisch hohes Niveau auf, dennoch sollten Anleger 2019 keine anhaltende Silberrally erwarten, würden Rohstoffexperten doch nach 2018 auch für dieses Jahr einen Angebotsüberschuss prognostizieren. (04.01.2019/ac/a/m)