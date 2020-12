Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nicht nur Gold kommt heute unter Druck, so Marku Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Silber sei zu rund der Hälfte Industriemetall. Die Industriemetallnachfrage sei durch die Corona-Krise eingebrochen, erholte sich allerdings wieder und dürfte im kommenden Jahr weiter steigen. Eine Rückkehr zur Normalität, bei der ein Impfstoff eine entscheidende Rolle spielen würde, werde der Wirtschaft Rückenwind verleihen - und damit auch der Silbernachfrage seitens der Industrie. Dazu sollten eigentlich auch die Faktoren, die Gold stützen sollten - schwächerer US-Dollar, Stärke der inflationsgekoppelten Anleihen - dem Silberpreis in die Karten spielen. Doch einmal mehr scheine das Sentiment sich gegen alle "harten Faktoren" durchzusetzen. Aktuell würden sich Gold und Silber in einer Kapitulationsbewegung befinden. Anleger würden den Edelmetallen den Rücken kehren und das ziehe weitere Verkäufe nach sich. In einer solchen Bewegung würden viele Faktoren ausgeblendet.Silber sei charttechnisch angeschlagen und es bedürfte eines Anstiegs über 24,50 USD, um das Blatt wieder langsam in Richtung der Bullen zu wenden. Der Druck bleibet vorerst bestehen. Aber gerade bei Silber seien die Indikatoren mittlerweile im dunkelroten überverkauften Bereich. Und so könne sich eine "Bodenbildung" auch in einem Spike nach unten und einer anschließenden raschen Trendumkehr nach oben entladen. Aus charttechnischer Sich sei eine Gegenbewegung oder Trendwende mittlerweile überfällig. Und aus fundamentaler Sicht habe sich das Umfeld keineswegs so stark eingetrübt, wie der Kurs glauben machen wolle. (30.11.2020/ac/a/m)