Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Edelmetalle geraten heute unter Druck, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Das müsse heute der Silberproduzent Fresnillo (ISIN: GB00B2QPKJ12, WKN: A0MVZE) erfahren. Der Konzern lege sein Zahlenwerk vor und die Silberproduktion habe leicht unter der des Vorquartals gelegen. Die Aktie gebe aktuell knapp vier Prozent nach. Im ersten Quartal habe Fresnillo 12,6 Millionen Unzen Silber produziert, das seien 2,4 Prozent weniger als noch im Vorquartal gewesen. Die Goldproduktion sei zwar um 5,9 Prozent auf 228.200 Unzen geklettert. Doch das könne die Anleger gerade nicht besänftigen. "Obwohl die Pandemie weiterhin gewisse operative Herausforderungen mit sich bringt, ist Fresnillo gut in das Jahr 2021 gestartet, wobei das erste Quartal den Erwartungen entsprach und unsere Prognose für das Gesamtjahr unverändert bleibt", sage CEO Octavio Alvidrez mit Blick auf die Zahlen des Konzerns. Für das Gesamtjahr rechne Fresnillo mit einer Silberproduktion von 53,5 bis 59,5 Millionen Unzen und einer Goldproduktion von 675.000 bis 7250.000 Unzen Gold. Mit anderen Worten: Um diese Ziele zu erreichen müsse vor allem die Silberproduktion in den kommenden Quartalen deutlich anziehen.Fresnillo sei eine Aktie, die meist recht stiefmütterlich von den Anlegern behandelt werde. Das habe allerdings Gründe. Die Kapitalmarkt-Kommunikation schwanke zwischen dürftig und schlicht und ergreifend nicht vorhanden. Entscheidungsprozesse würden eher wie bei einem privaten Unternehmen getroffen. Dazu sei die Firmenpolitik für Anleger nicht immer transparent. Während viele nordamerikanische Silberproduzenten eher nach oben streben würden, blicke die Aktie von Fresnillo eher wieder Richtung der Tiefstände. Es gebe aktuell wenig Gründe, die Aktie zu kaufen. (28.04.2021/ac/a/m)