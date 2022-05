Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) rutschte an den Vortagen deutlich zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen seien dabei ausgehend von der Hürde bei 25,84 USD direkt unter die bei 21,50 USD liegende Unterstützungszone gefallen. Zuletzt sei auf niedrigem Niveau eine Gegenbewegung gelungen.



Würden sich Anschlusskäufe zeigen, welche auch über den bei 21,70 USD liegenden Abwärtstrend hinausführen würden, werde eine deutlichere Erholung möglich. Oberhalb der 22,00 USD könnte sich der Weg dann in Richtung 23,30 USD öffnen. Werde der aktuell erreichte Abwärtstrend bestätigt, könnten weitere Abgaben bis in den Bereich 19,65 USD folgen. (17.05.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Silber



mehr >