Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) bewegte sich in den vergangenen Wochen steil nach unten, nachdem die Rally am Widerstand bei 18,66 USD scheiterte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Kursverlauf habe sich ausgehend von der bei 16,48 USD liegenden Unterstützung anschließend erholen können, sei aber am gebrochenen Aufwärtstrend zuletzt wieder abgedreht.



Die letzte Erholung stelle sich somit zunächst nur als bärischer Pullback an den gebrochenen Trend dar, was weitere Abgaben bis in den Bereich 16,22 USD nach sich ziehen könnte. Hier biete sich auf dem gebrochenen langfristigen Aufwärtstrend wieder eine Chance für die Bullen. Abgaben unter 16,10 USD dürften den Weg hingegen bis 15,56 USD öffnen. Erst oberhalb der 17,70 USD helle sich das Chartbild für Silber wieder auf. (10.03.2020/ac/a/m)

