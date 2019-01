Paris (www.aktiencheck.de) - Nach der Verteidigung der Unterstützung bei 13,90 USD zog der Silberpreis (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) ab Ende November des Vorjahres über die Hürden bei 14,31 und 14,60 USD an und konnte sich damit an die Oberseite der Tradingrange der letzten Monate emporarbeiten, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickMit dem Aufwärtsimpuls der Vorwoche hätten sich die Bullen eindrucksvoll zurückgemeldet. Oberhalb von 15,26 USD dürfte es jetzt zu einem Angriff auf die Barriere bei 15,59 USD kommen. Sollte dieser Widerstand ebenfalls überwunden werden, könnte Silber bis 16,26 USD klettern. Würden die Käufer dagegen an der 15,59 USD-Marke scheitern, wäre zunächst eine Korrektur bis 15,00 USD wahrscheinlich, ehe dort ein zweiter Ausbruchsversuch starten könnte. Abgaben unter 15,00 USD würden die Kaufwelle dagegen bereits infrage stellen und einen Rückfall bis 14,60 USD nach sich ziehen. Darunter wäre die Erholung gestoppt und ein Abverkauf bis 14,31 und 13,90 USD die Folge. (02.01.2019/ac/a/m)