Die Autoren John Feeney und Bron Suchecki würden dabei unter anderem auf die Gold/Silber-Ratio abstellen. "Beim jüngsten Tief von 11,50 USD erreichte das Verhältnis einen Höchststand von 125: 1, was bisher nie erreicht wurde. Die Wahrscheinlichkeit, dass Silber Gold übertrifft, ist sogar noch besser als beim Tief. Daher ist Silber in Zukunft unsere erste Wahl bei den Edelmetallen für die nächsten 24 Monate", hätten sie gesagt. "Es wird sehr interessant sein, auf dieses Niveau von 11,50 Dollar und eine Ratio von 125 in zwölf bis 24 Monaten zurückzublicken, um zu sehen, dass wir den Tiefpunkt bei Silber richtig erkannt haben." Die beiden Analysten würden davon ausgehen, dass die Maßnahmen der Notenbanken zur Bekämpfung der Covid-19-Krise zu Inflation führen würden.



"Wir glauben, dass Silber wie Gold als sicherer Hafen angesehen werden könnte und dass die Nachfrage von Anlegern nach unterbewerteten Vermögenswerten, die die Kaufkraft erhalten, zunehmen könnte", würden die beiden australischen Analysten sagen.



In der Tat scheine Silber im Vergleich zu Gold (ISIN XC0009655157/ WKN 965515) unterbewertet zu sein. Diese Tatsache allein rufe aber noch keine Trendumkehr hervor. Vielmehr scheine das weitere Argument der beiden Analysten, dass die geldpolitischen Maßnahmen zu einer anziehenden Inflation führen könnten, weitaus wichtiger zu sein. Silber gelte als noch inflationssensibler als Gold. Daher dürfte eine anziehende Inflation dazu führen, dass der Silberpreis seinen Bewertungsrückstand zu Gold aufholen könnte und in Sachen Performance besser abschneiden könnte als Gold. (17.04.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Absturz bei Silber (ISIN XC0009653103/ WKN nicht bekannt) im März könnte eine riesige Chance sein, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Diese Meinung vertrete jedenfalls ABC Bullion. 2020 sehe wie die beste Kaufgelegenheit für Silber aus, würden die Analysten sagen. "Silberinvestoren haben seit 2011 einen Rückgang von 77 Prozent vom Höchststand auf das signifikante Tief im letzten Monat bei 11,50 Dollar verzeichnet, was unserer Meinung nach eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit darstellt, in einigen Jahren als eine der besten Kaufmöglichkeiten betrachtet zu werden in allen Anlageklassen", schreibe ABC Bullion.