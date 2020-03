Börsenplätze Sika-Aktie:



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Sika-Aktie:

146,90 EUR +0,62% (30.03.2020, 11:51)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sika-Aktie:

156,50 CHF -0,22% (30.03.2020, 11:36)



ISIN Sika-Aktie:

CH0418792922



WKN Sika-Aktie:

A2JNV8



Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SKFOF



Kurzprofil Sika AG:



Sika (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF) ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 200 Fabriken. Ihre mehr als 20.000 Mitarbeitenden haben 2018 einen Jahresumsatz von CHF 7,09 Milliarden erwirtschaftet. (30.03.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Sika-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Sika AG (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF).Volatile Bautätigkeit: LafargeHolcim, ein Wettbewerber und Kunde von Sika, habe am Freitag eine Gewinnwarnung herausgegeben. Seitdem sei klar, dass die Unterbrechung der Bautätigkeit in wichtigen Märkten wie Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, dem Nahen Osten und Kolumbien auch Sika belasten werde.Schwieriger Automobilmarkt: Die zunehmende Verwendung von Sika-Produkten in Fahrzeugen bilde für das Unternehmen nach wie vor einen strukturellen Wachstumsfaktor. Der Rückgang der Fahrzeugproduktion werde die Automobilsparte in diesem Jahr jedoch belasten.Tiefere Rohstoffkosten dürften positive Wirkung zeigen: Allerdings dürften die sinkenden Rohstoffkosten und die Synergien aus der Parex-Integration die Margen von Sika schützen. In der letzten Finanzkrise habe Sika einen organischen Umsatzrückgang von 6,2% (2009) verzeichnet, habe jedoch die EBITDA-Marge dank geringerer Faktorkosten sogar leicht steigern können.M&A-Möglichkeiten: Zudem könnten sich M&A-Chancen bieten, da kleinere Wettbewerber vor Herausforderungen stünden. Angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheit schließe Pomrehn größere Übernahmen vorerst jedoch aus.Dennoch ist Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, überzeugt, dass Sika auch dieses Jahr weitere Marktanteile hinzugewinnen wird und hält daher an seinem "hold"-Rating für diesen langfristigen Gewinner fest. Das Kursziel laute CHF 165. (Analyse vom 30.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link