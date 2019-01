Börse Stuttgart-Aktienkurs Sika-Aktie:

Kurzprofil Sika AG:



Sika (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF) ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 200 Fabriken. Ihre mehr als 18.000 Mitarbeitenden haben 2017 einen Jahresumsatz von CHF 6,25 Milliarden erwirtschaftet. (09.01.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Sika-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Sika AG (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF).Optimale Kombination: In Anbetracht der Erfolgsbilanz von Parex beim Wachstum (CAGR von 7,4% im Zeitraum 2011-2018) und Margenprofil (EBITDA-Marge von 16% im Geschäftsjahr 2018), seiner starken Position in Asien (42% des Gruppenumsatzes) und des ergänzenden Produktportfolios (vor allem Mörtel für Außenlösungen) sei dies nach Erachten des Analysten eine optimale Kombination, und er sei davon überzeugt, dass Sika zum besten Eigentümer dieses Unternehmens werde.Beträchtliche Synergien: Das Management strebe in Verbindung mit der Integration von Parex innerhalb von vier Jahren jährliche Synergien von CHF 80 bis 100 Mio. an, wobei diese nicht durch Personaleinsparungen erzielt werden sollten, sondern vor allem durch Cross-Selling-Gelegenheiten, Skaleneffekte beim Einkauf, die Optimierung der Produktions- und Logistikkosten und effizientere Support-Funktionen.Zufriedenstellender Preis: Mit einem EV/EBITDA für 2019E von 11,3 bezahle Sika deutlich weniger als seine eigene Bewertung, trotz des Umstands, dass Parex und Sika sehr ähnliche Wachstums- und Margenprofile aufweisen würden.Das "buy"-Rating die Sika-Aktie wird klar bestätigt, so Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research. Das Kursziel laute unverändert CHF 152. (Analyse vom 09.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sika-Aktie: