154,00 CHF -3,99% (11.07.2019, 17:30)



CH0418792922



A2JNV8



SIK



SIK



SKFOF



Sika (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF) ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 200 Fabriken. Ihre mehr als 20.000 Mitarbeitenden haben 2018 einen Jahresumsatz von CHF 7,09 Milliarden erwirtschaftet. (11.07.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Sika-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Sika AG (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF) von "buy" auf "hold" herunter.Sikas Wachstum habe sich erstmals verlangsamt, eine Folge der sich abschwächenden Wachstumsdynamik in sämtlichen Regionen sowie v.a. im Automobilsektor. Fürs 2Q19 erwarte Pomrehn einen Rückgang des OG auf 2,7% (J/J), was dem tiefsten Niveau seit 1Q13 entspräche.Ungünstige Währungstrends: Im 1Q19 habe der Währungseffekt auf Sika Umsatz noch überschaubare -1% betragen. Seitdem habe sich der CHF allerdings weiter aufgewertet, so dass der Analyst im 2Q19 einen Effekt von -3% und im 2H19 einen von -2% erwarte.Problematische Margenentwicklung: Infolge der steigenden Kosten im letzten Jahr sei es Sika nicht gelungen, die anvisierte EBIT-Marge von 14 bis 16% zu erreichen. Berücksichtige man das schwächere OG, die steigenden Kosten sowie den akquisitionsbedingten Verwässerungseffekt, dürfte der Zielwert auch im laufenden Jahr außer Reichweite liegen. Es wäre folglich unklug, wenn am Kapitalmarkttag im Oktober, wie bisher erwartet, dieses Margenziel sogar noch erhöht werden würde.Pomrehn bewerte Sika seit Oktober 2016 mit einem "buy"-Rating, seitdem habe sich der Aktienkurs mehr als verdoppelt. Langfristig werde Sika weiterhin von strukturellen Veränderungen profitieren. Die Wachstumsdynamik verlangsame sich jedoch allmählich, die ungünstigen Währungseffekte würden zunehmen, die Erholung der Margen könne unerwartet lange dauern, und der ROCE verringere sich, während die Analysten den Titel extrem positiv bewerten würden.Da Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, gegenüber seinem Kursziel inzwischen kein Aufwärtspotenzial mehr sieht, stuft er die Sika-Aktie von "buy" auf "hold" herab; das Kursziel bleibt unverändert bei CHF 152. (Analyse vom 11.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link