Kurzprofil Sika AG:



Sika (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF) ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 200 Fabriken. Ihre mehr als 20.000 Mitarbeitenden haben 2018 einen Jahresumsatz von CHF 7,09 Milliarden erwirtschaftet. (21.02.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Sika-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Sika AG (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF).Sika melde für das GJ19 ein EBIT von CHF 1.055 Mio. (+11,5% J/J) und liege damit 1,1% unter den Analysten- und 1,7% unter den Konsensschätzungen. Der Grund seien unerwartet hohe Personalkosten und Abschreibungen.Der Reingewinn übertreffe dagegen die Analysten- und die Markterwartungen um 1%. Hier hätten sich ein unerwartet tieferer Steuersatz von nur 13,8% im 4Q19 ausgewirkt (der Steuersatz sei in der Schweiz, Frankreich und den USA gesunken).Das verwässerte EPS sei im Jahresvergleich um 5,0% auf CHF 4,81 gestiegen.Zweistelliger Dividendenanstieg: Der Verwaltungsrat schlage eine Dividende von CHF 2,30 je Aktie vor, was nur geringfügig unter der Konsenserwartung von CHF 2,31 liege.Für das GJ20 erwarte Sika eine Umsatzsteigerung von über 10% in Lokalwährungen. Dazu würden die erstmalige ganzjährige Konsolidierung von Parex und eine überproportionale Steigerung der Rentabilität beitragen. Wie bei fast allen internationalen Unternehmen gelte der Ausbruch des Coronavirus als Unsicherheitsfaktor.Das EBIT von Sika sei im GJ19 leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben, Reingewinn und Cashflow hätten jedoch die Prognosen übertroffen. Die Aussicht auf ein zweistelliges EBIT-Wachstum im GJ20 scheine durch den positiven Konsolidierungseffekt aus Akquisitionen, geringere Integrationskosten, erste Synergien bei Parex und sinkende Rohstoffpreise gut unterstützt. Pomrehn erwarte jedoch, dass die derzeitigen Störungen in China das Wachstum von Sika beeinträchtigen würden, da das Unternehmen 8,1% (2019) seines Umsatzes am chinesischen Markt erwirtschafte.Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die Sika-Aktie mit einem Kursziel von CHF 167,00. (Analyse vom 21.02.2020)