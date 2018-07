Tradegate-Aktienkurs Sika-Aktie:

Sika (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF) ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 200 Fabriken. Ihre mehr als 18.000 Mitarbeitenden haben 2017 einen Jahresumsatz von CHF 6,25 Milliarden erwirtschaftet. (10.07.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Sika-Aktienanalyse von Analyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Analyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Sika AG (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF).Unterstützung des lokalen Marktes: Sika habe in Aserbaidschan ein neues Werk für Mörtelprodukte und Betonzusatzmittel eröffnet. In den vergangenen beiden Jahren sei die Wirtschaft in Aserbaidschan wegen des Einbruchs der globalen Ölpreise etwas geschrumpft. Doch für die nächsten zehn Jahre werde wieder ein Wirtschaftswachstum von durchschnittlich 4,3% p.a. prognostiziert, unterstützt durch hohe Ölpreise, die reichlich vorhandenen Energieressourcen des Landes, das geringe Schuldenniveau, die politische und soziale Stabilität sowie die marktfreundliche Politik. Dies sei eine von acht Fabriken, die Sika dieses Jahr eröffnen wolle und die dem Unternehmen helfen würden, 2018 ein zweistelliges Umsatzwachstum zu erreichen.Nächster Kursimpuls: Sika werde am 26. Juli die Zahlen für das 2Q18 vorlegen. Pomrehn gehe davon aus, dass sich das Wachstum in Lokalwährung von 11,0% im 1Q18 auf 13,9% beschleunigt habe, bedingt durch die Inbetriebnahme neuer Kapazitäten, die solide Nachfrage an den Endmärkten, die günstigen Vorjahres-Vergleichszahlen und Übernahmen.Sikas gut konzipierte Strategie ziele darauf ab, von strukturellen Wachstumstreibern wie dem weltweiten Bevölkerungswachstum, der Urbanisierung und der E-Mobilität zu profitieren. Pomrehn sei überzeugt, dass Sika in den nächsten drei Jahren ein zweistelliges EPS-Wachstum erreichen werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sika-Aktie: