Börsenplätze Sika-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Sika-Aktie:

117,70 EUR -0,59% (28.06.2018, 09:19)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sika-Aktie:

CHF 135,10 -0,95% (28.06.2018, 10:00)



ISIN Sika-Aktie:

CH0418792922



WKN Sika-Aktie:

A2JNV8



Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SKFOF



Kurzprofil Sika AG:



Sika (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF) ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 200 Fabriken. Ihre mehr als 18.000 Mitarbeitenden haben 2017 einen Jahresumsatz von CHF 6,25 Milliarden erwirtschaftet. (28.06.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Sika-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Sika AG (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF).Nach Beilegung des Rechtsstreits mit der Familie Burkard, der Einführung einer einzigen Aktienklasse und der Aufhebung der Opting-out-Klausel werde Sika für mehr Anleger investierbar.Diesen Monat habe der Verwaltungsratspräsident von Sika in der Schweizer Finanzpresse gesagt, dass das Unternehmen in der Lage sein dürfte, in den kommenden Jahren ein dynamischeres Wachstum zu erzielen. Nach Ansicht des Analysten werde dies zu einer weiteren Margensteigerung führen, weil dadurch zusätzliche Größenvorteile generiert werden dürften.Nach der Abtrennung von der Familie Burkard habe Sika die Flexibilität für ergänzende Übernahmen erhöht, die sich in der Regel fast unmittelbar gewinn- und wertsteigernd auswirken würden. Der Analyst erwarte die Bekanntgabe solcher ergänzender Übernahmen bereits in den nächsten Quartalen.Sika werde voraussichtlich im Februar 2019 neue mittelfristige Ziele bekannt geben. Der Analyst erwarte, dass das Unternehmen ein absolutes Umsatzziel über den aktuellen Konsensschätzungen bekannt geben und das momentane Margenziel anheben werde.Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt seine "buy"-Empfehlung für die Sika-Aktie. (Analyse vom 28.06.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link