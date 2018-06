SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sika-Aktie:

CHF 134.10 -0,30% (27.06.2018, 10:12)



ISIN Sika-Aktie:

CH0418792922



WKN Sika-Aktie:

A2JNV8



Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SKFOF



Kurzprofil Sika AG:



Sika (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF) ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 200 Fabriken. Ihre mehr als 18.000 Mitarbeitenden haben 2017 einen Jahresumsatz von CHF 6,25 Milliarden erwirtschaftet. (27.06.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Sika-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Sika AG (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF).Sika habe ihre zweite neue Produktionsstätte in diesem Jahr eröffnet, dieses Mal in Saudi-Arabien. Das Werk werde Betonzusatzmittel für den lokalen Markt herstellen. Der Zuwachs in der Bauindustrie in Saudi-Arabien werde durch das Wachstum der saudischen Bevölkerung (+2,5% im Jahr 2017), den starken Urbanisierungstrend und den ehrgeizigen Plan Vision 2030 angetrieben, der die Wirtschaft unabhängiger von den Öleinnahmen machen solle. Dieser Plan sehe vor, dass Saudi-Arabien bis 2030 zu den 15 größten Wirtschaftsnationen der Welt gehöre. Im vergangenen Jahr habe das Land auf Platz 19 gelegen.Der Analyst denke, dass die Investitionen in neue Kapazitäten Sika helfen würden, in GJ 2018 ein organisches Wachstum von 6% zu erreichen. Einschließlich der Beiträge aus Akquisitionen dürfte das Wachstum in Lokalwährung in diesem Jahr 13% erreichen. Größenvorteile sollten zu einer weiteren Verbesserung der Margen führen, die in Verbindung mit dem positiven Effekt des angekündigten Aktienrückkaufs dieses Jahr zu einem deutlich zweistelligen EPS-Wachstum führen dürfte.Angesichts der starken Gewinndynamik erhält Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, seine "buy"-Empfehlung für die Aktie aufrecht. Das Kursziel laute CHF 158. (Analyse vom 27.06.2018)Börsenplätze Sika-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs Sika-Aktie:116,60 EUR -0,09% (27.06.2018, 09:04)