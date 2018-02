Tradegate-Aktienkurs Sika-Aktie:

6.730 EUR (22.02.2018)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sika-Aktie:

CHF 7.705,00 -0,90% (23.02.2018, 10:42)



ISIN Sika-Aktie:

CH0000587979



WKN Sika-Aktie:

858573



Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SKFOF



Kurzprofil Sika AG:



Sika (ISIN: CH0000587979, WKN: 858573, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF) ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 100 Ländern und produziert in über 200 Fabriken. Ihre mehr als 18.000 Mitarbeitenden haben 2017 einen Jahresumsatz von CHF 6,25 Milliarden erwirtschaftet. (23.02.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Sika-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Sika AG (ISIN: CH0000587979, WKN: 858573, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF).Sika habe den Umsatz in GJ 2017 um 8,7%, das EBITDA um 10,6%, das EBIT um 12,7% und den Reingewinn um 14,5% gesteigert. Damit zeige das Unternehmen erneut eine gute Operating Leverage und erfülle die Erwartungen. Nur der freie operative Cashflow sei aufgrund des Anstiegs des Nettoumlaufvermögens, der durch eine sehr starke Nachfrage gegen Jahresende bedingt gewesen sei, um 15,3% auf CHF 497 Mio. zurückgefallen. Die EBIT-Marge sei in Q4/2017 unter dem Einfluss hoher Rohstoffpreise und hoher Transaktions- und Integrationskosten für die sieben im letzten Jahr bekannt gegebenen Akquisitionen um 39 BP gesunken.Der Verwaltungsrat schlage eine Dividende von CHF 111 je Inhaberaktie vor. Das liege 15,6% über dem Vorjahresbetrag und über der Analysten-Schätzung von CHF 108.Sika bestätige die Prognose für GJ 2018 mit einem Umsatzanstieg von über 10% und einem überproportionalen EBIT-Wachstum. Das Unternehmen bestätige auch das mittelfristige Ziel eines jährlichen Umsatzanstiegs um 6 bis 8%, einer EBIT-Marge von 14 bis 16%, eines freien operativen Cashflows von über 10% des Umsatzes (8,0% in GJ 2017) und einer ROCE von über 25% (29,8% in GJ 2017).Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt seine "buy"-Empfehlung für die Sika-Aktie, bei einem unveränderten Kursziel von CHF 8.750. (Analyse vom 23.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sika-Aktie: