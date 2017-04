SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sika-Aktie:

6.360,00 CHF +1,11% (12.04.2017, 11:44)



ISIN Sika-Aktie:

CH0000587979



WKN Sika-Aktie:

858573



Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SKFOF



Kurzprofil Sika AG:



Sika (ISIN: CH0000587979, WKN: 858573, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF) ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 90 Ländern und produziert in über 160 Fabriken. Mehr als 16.000 Mitarbeiter erarbeiteten 2014 einen Jahresumsatz von CHF 5,6 Milliarden. (12.04.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Sika-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Sika AG (ISIN: CH0000587979, WKN: 858573, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF).Auf der gestrigen GV habe Sika ihre Unabhängigkeit mit Unterstützung der Publikumsaktionäre erfolgreich verteidigt. Demzufolge sei die Familie Burkard erneut mit ihrem Vorhaben gescheitert, die Zusammensetzung des Verwaltungsrats zu ändern, was die Voraussetzung für einen Verkauf ihrer Aktien an Saint-Gobain sei. Es sei ihr lediglich gelungen, für eine niedrige Dividende von CHF 96 je Inhaberaktie zu stimmen, während der Verwaltungsrat CHF 102 vorgeschlagen habe. Des Weiteren habe sich die Familie geweigert, die unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder zu entlasten. Der Verwaltungsrat habe jedoch betont, dass dies keine Auswirkungen auf sein Engagement haben werde. Pomrehn warte nun auf die Entscheidung des Obergerichts Zug in Bezug auf die Berufung von SWH gegen das Urteil des Kantonsgerichts.Ausblick für Geschäftsjahr 2017 nun eher konservativ: Nach einem Wachstum in Lokalwährung von 10,7% in Q1 17 und aufgrund der guten Vorjahresvergleichszahlen in H2 halte der Analyst das Umsatzwachstumsziel von Sika von 6 bis 8% für dieses Jahr für eher konservativ. Er rechne inzwischen damit, dass Sika im Geschäftsjahr 2017 aufgrund der günstigen Endmärkte, der Einführung innovativer Lösungen und der Expansion in neue Regionen ein Umsatzwachstum in Lokalwährung von 9,0% erzielen werde.Nach einem starken Jahresbeginn hebe Pomrehn aufgrund der höheren Umsatzschätzungen seine EPS-Schätzungen für das Geschäftsjahr 2017 und das Geschäftsjahr 2018 um 1% an. Mit einem EV/EBITDA 2018E von 12,8 werde Sika weiterhin zu einem Abschlag von 16% gegenüber der Vergleichsgruppe gehandelt, und dies trotz eines überdurchschnittlichen Wachstumsprofils und anhaltender Margensteigerungen. Auch wenn man die Prozessschlacht um die Kontrolle über Sika berücksichtige, sei dieser Abschlag nach Erachten des Analysten zu hoch.Börsenplätze Sika-Aktie:Börse Stuttgart-Aktienkurs Sika-Aktie:5.916,323 EUR +1,56% (12.04.2017, 11:08)