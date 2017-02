BörseStuttgart-Aktienkurs Sika-Aktie:

5.296,38 EUR +1,25% (27.02.2017, 09:15)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sika-Aktie:

CHF 5.665,00 1,07% (27.02.2017, 09:24)



ISIN Sika-Aktie:

CH0000587979



WKN Sika-Aktie:

858573



Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SKFOF



Kurzprofil Sika AG:



Sika (ISIN: CH0000587979, WKN: 858573, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF) ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 90 Ländern und produziert in über 160 Fabriken. Mehr als 16.000 Mitarbeiter erarbeiteten 2014 einen Jahresumsatz von CHF 5,6 Milliarden. (27.02.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Sika-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Sika AG (ISIN: CH0000587979, WKN: 858573, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF) und erhöht sein Kursziel.An der Analystenkonferenz vom letzten Freitag habe das Management sehr positive Wachstumsaussichten für GJ 2017 gemeldet. Es werde erwartet, dass der Umsatz in den Schwellenmärkten der EMEA-Region zweistellig wachsen werde, in den reifen Märkten um 3 bis 4%. In Asien habe Sika seit Mitte 2017 erneut eine steigende Nachfrage verzeichnen können, die weiterhin anhalten dürfte. Für Lateinamerika erwarte das Management eine Stabilisierung. In Nordamerika habe Sika eine starke Nachfrage in den ersten zwei Monaten des Jahres erreicht und erwarte ein solides Wachstum für das Gesamtjahr.Während die Rohstoffpreise erneut ansteigen würden, profitiere Sika von einer starken Preissetzungsmacht und ziele auf mehr allgemeine Kosteneinsparungen als 2016 ab. Somit beabsichtige das Unternehmen, in GJ 2017 eine weitere EBIT-Margenverbesserung zu erreichen, obwohl diese weniger ausgeprägt sein dürfte als letztes Jahr.Gemäß CEO Jan Jenisch werde sich Sika bemühen, bis 2020 das obere Ende des EBIT-Zielbereichs von 14 bis 16% zu erreichen. Der Analyst gehe momentan davon aus, dass Sika in GJ 2020 eine EBIT-Marge von 15.6% erreichen werde.Angesichts des attraktiven Aufwärtspotenzials und der starken Dynamik des Gewinnwachstums bestätigt Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, klar sein "buy"-Rating für die Sika-Aktie. (Analyse vom 27.02.2017)Börsenplätze Sika-Aktie: