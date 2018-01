SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sika-Aktie:

ISIN Sika-Aktie:

CH0000587979



WKN Sika-Aktie:

858573



Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SKFOF



Kurzprofil Sika AG:



Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 90 Ländern und produziert in über 160 Fabriken.



Zürich (www.aktiencheck.de) - Sika-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Sika AG (ISIN: CH0000587979, WKN: 858573, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF).In der Samstagsausgabe des Schweizer Finanzblatts Finanz & Wirtschaft sei ein interessantes Interview mit Paul Schuler, CEO von Sika, veröffentlicht worden, in dem er seine Wachstumsambitionen darlege. 2018 plane das Unternehmen, weitere sechs bis acht neue Fabriken zu eröffnen. Der Markt für Bauchemikalien bleibe fragmentiert und Sika bevorzuge es, Unternehmen mit einem Jahresumsatz zwischen CHF 20 Mio. und CHF 100 Mio. zu übernehmen. Größere Übernahmen seien jedoch ebenfalls eine Option. Elektrofahrzeuge seien eine wichtige Wachstumsmöglichkeit für Sika, da das Unternehmen mit Klebstoffen und Isolationsmaterialien 20% mehr Wachstum als bei herkömmlichen Autos generieren könne. Innerhalb von fünf Jahren erwarte Paul Schuler, dass Sika einen Umsatz von deutlich über CHF 10 Mrd. erzielen werde.Paul Schuler sehe die Chance, dass aus dem Rechtsstreit zwischen Sika, der Burkard-Familie und Saint-Goban alle Parteien als Gewinner hervorgehen würden. Sika habe ein Angebot für den Kauf der Aktien von der Burkard-Familie vorbereitet. Nach Beilegung des Streits dürfte Sika über eine moderne Kapitalstruktur mit einem Einheitsaktiensystem verfügen.Ziel des CEO sei es, innerhalb von fünf Jahren einen Jahresumsatz von über CHF 10 Mrd. zu erreichen, was einem CAGR von 10% entspreche und deutlich das offizielle Wachstumsziel des Unternehmens von 6 bis 8% p.a. übertreffe. Dies liege auch über der Analysten-Schätzung von CHF 8,9 Mrd. für 2022: In seinen Schätzungen seien künftige Übernahmen nicht enthalten, da sich ihr Zeitpunkt und Umfang schwer vorhersagen lassen würden. Seiner Ansicht nach zeige das Interview deutlich, dass Sika bestrebt sei, weiterhin stärker zu wachsen als ihr Markt. Eine moderne Kapitalstruktur dürfte zudem neue Investoren anziehen.Börsenplätze Sika-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Sika-Aktie:7.130 EUR +0,71% (22.01.2018, 10:05)