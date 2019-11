SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sika-Aktie:

174,55 CHF +1,42% (25.11.2019, 11:23)



ISIN Sika-Aktie:

CH0418792922



WKN Sika-Aktie:

A2JNV8



Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SKFOF



Kurzprofil Sika AG:



Sika (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF) ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 200 Fabriken. Ihre mehr als 20.000 Mitarbeitenden haben 2018 einen Jahresumsatz von CHF 7,09 Milliarden erwirtschaftet. (25.11.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Sika-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Sika AG (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF).Sika habe die Übernahme von Adeplast SA bekannt gegeben, einem großen Hersteller von Trockenmörtel, Wärmedämmungslösungen (Polystyrol und Mineralwolle) sowie Farben und Gipsputzen, der in Rumänien Marktführer für Baustoffe sei. Adeplast erziele mit vier Produktionsstätten und 467 Beschäftigten einen Jahresumsatz von CHF 120 Mio. Mit dieser Akquisition stärke Sika ihr Produktportfolio für den Zielmarkt Building Finishing in Osteuropa. Der Kaufpreis sei nicht veröffentlicht worden.Dies sei die fünfte Akquisition von Sika in diesem Jahr und die zweitgrößte nach der von Parex. Da das Profil von Adeplast durch hohe Margen gekennzeichnet sei, die Finanzierungskosten von Sika gering seien und niedrige Integrationskosten erwartet würden, rechne Pomrehn damit, dass diese Transaktion bereits ab dem nächsten Jahr zu einer leichten EPS-Steigerung führen werde.Basierend auf seinem aktualisierten DCF-Modell ergibt sich ein Kursziel von CHF 167 (bisher: CHF 165) und Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research , bestätigt sein "hold"-Rating für die Sika-Aktie. (Analyse vom 25.11.2019)Börsenplätze Sika-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Sika-Aktie:158,30 EUR +1,67% (25.11.2019, 11:38)