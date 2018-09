SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sika-Aktie:

137,10 CHF -0,07% (10.09.2018, 10:19)



ISIN Sika-Aktie:

CH0418792922



WKN Sika-Aktie:

A2JNV8



Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SKFOF



Kurzprofil Sika AG:



Sika (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF) ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 200 Fabriken. Ihre mehr als 18.000 Mitarbeitenden haben 2017 einen Jahresumsatz von CHF 6,25 Milliarden erwirtschaftet. (10.09.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Sika-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Sika AG (ISIN: CH0418792922, WKN: A2JNV8, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF).Sika habe mitgeteilt, dass die Einziehung der von der Schenker-Winkler Holding gekauften Namenaktien abgeschlossen sei. Insgesamt seien so 6,97% aller Aktien vernichtet worden. Pomrehn schätze den damit verbundenen EPS-Anstieg auf 5,6% (Geschäftsjahr 2019) und habe seine Prognose bereits im Mai, nach Ankündigung der Transaktion, entsprechend angepasst. Sikas Streubesitz habe sich parallel dazu von 82,3% auf 89,3% erhöht.Für die kommenden drei Jahre prognostiziere Pomrehn einen zweistelligen EPS-Anstieg, gestützt durch ein solides org. Wachstum, ergänzende Übernahmen sowie die positiven Auswirkungen des Aktienrückkaufprogramms.Das "buy"-Rating für die Sika-Aktie wird klar bestätigt, so Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research. Das Kursziel laute CHF 165,00. (Analyse vom 10.09.2018)