Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Signify-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Signify-Aktie:

27,80 EUR +9,79% (24.07.2020, 14:34)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs Signify-Aktie:

27,76 EUR +8,27% (24.07.2020, 14:25)



ISIN Signify-Aktie:

NL0011821392



WKN Signify-Aktie:

A2AJ7T



Ticker-Symbol Signify-Aktie:

G14



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol Signify-Aktie:

LIGHT



Kurzprofil



Signify (ehemals Philips Lighting) (ISIN: NL0011821392, WKN: A2AJ7T, Ticker-Symbol: G14, Euronext Amsterdam: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter von Beleuchtung für Geschäftskunden und Privathaushalte sowie von Beleuchtungslösungen für das Internet der Dinge. Die energieeffizienten Beleuchtungsprodukte und -systeme sowie Dienstleistungen des niederländischen Unternehmens sorgen für eine hohe Lichtqualität. Signify erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von 6,2 Mrd. Euro, beschäftigte rund 38.000 Mitarbeitern und wies eine Marktpräsenz in mehr als 70 Ländern vor. (24.07.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Signify-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Beleuchtungsspezialisten Signify (ISIN: NL0011821392, WKN: A2AJ7T, Ticker-Symbol: G14, Euronext Amsterdam: LIGHT) unter die Lupe.Der Lichtkonzern schlage sich in der Corona-Krise besser als erwartet. Die Umsätze der Niederländer seien in Q2 nicht so stark zurückgegangen, wie Experten befürchtet hätten. Die Signify-Aktie, vom AKTIONÄR Anfang Juli empfohlen, lege am Freitag um sieben Prozent zu und überwinde einen hartnäckigen Widerstand.Die Erlöse seien im Vergleich zum Vorjahr auf vergleichbarer Basis - also um Zu- und Verkäufe sowie Währungseffekte bereinigt - um 22,5 Prozent auf 1,47 Mrd. Euro gesunken, wie der Konzern am Freitag in Eindhoven bekannt gegeben habe.Die bereinigte EBITDA-Marge sei mit neun Prozent stabil geblieben. Hier seien die Analysten lediglich von etwas mehr als fünf Prozent ausgegangen.Unter dem Strich sei der Gewinn sogar von 50 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum auf 81 Mio. Euro geklettert. Grund dafür seien jedoch geringere Kosten und einmalige steuerliche Vorteile wegen einer veränderten Organisationsstruktur gewesen.Seine Prognose habe Signify im April aufgrund der hohen Unsicherheiten durch die Corona-Krise zurückgezogen.Mit dem Break über den Widerstand im Bereich 25,50 Euro hat die Signify-Aktie ein Kaufsignal generiert, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". Kursfantasie ergebe sich nach Einschätzung des AKTIONÄR durch die UV-Technik von Signify, die gegen Corona eingesetzt werden könne. Laufen lassen! (Analyse vom 24.07.2020)