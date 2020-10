Tradegate-Aktienkurs Signify-Aktie:

Kurzprofil



Signify (ehemals Philips Lighting) (ISIN: NL0011821392, WKN: A2AJ7T, Ticker-Symbol: G14, Euronext Amsterdam: LIGHT) ist der weltweit führende Anbieter von Beleuchtung für Geschäftskunden und Privathaushalte sowie von Beleuchtungslösungen für das Internet der Dinge. Die energieeffizienten Beleuchtungsprodukte und -systeme sowie Dienstleistungen des niederländischen Unternehmens sorgen für eine hohe Lichtqualität. Signify erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von 6,2 Mrd. Euro, beschäftigte rund 38.000 Mitarbeitern und wies eine Marktpräsenz in mehr als 70 Ländern vor. (12.10.2020/ac/a/a)



Auf glatten Oberflächen wie von Handydisplays oder Bankautomaten könne das Coronavirus neuen australischen Forschungsergebnissen zufolge bis zu 28 Tage überleben und damit länger als bislang angenommen. Damit rückte erneut Signify in den Fokus der Börsianer.Als wirksamer Schutz vor Coronaviren auf Flächen - und auch in der Luft - habe sich UV-C-Licht erwiesen. Die Boston University habe bereits vor Monaten bestätigt, dass UV-C-Strahlung das Virus innerhalb von Sekunden zerstöre. Marktführer in diesem Bereich sei die niederländische Signify.Bislang halte sich die Politik beim Einsatz von UV-C-Licht gegen Coronaviren zurück. Sollte hier aber ein Umdenken einsetzen und sollten hier Maßnahmen gefördert werden, dürfte bei Signify ordentlich die Kasse klingeln. Zumal UV-C-Licht nicht nur gegen Corona-, sondern auch gegen andere Viren helfe.