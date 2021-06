Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Signet Jewelers Ltd.:



Signet Jewelers Limited (ISIN: BMG812761002, WKN: A0Q9SE, Ticker-Symbol: SZ2, NYSE-Symbol: SIG) ist der weltweit führende Anbieter von feinem Schmuck aus Bermuda. (10.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Signet Jewelers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der weltgrößten Juwelierkette Signet Jewelers Ltd. (ISIN: BMG812761002, WKN: A0Q9SE, Ticker-Symbol: SZ2, NYSE-Symbol: SIG) unter die Lupe.Signet Jewelers habe der Anlegergemeinde überragende Zahlen vorgestellt. So habe der Diamantenschmuck-Händler sowohl bei den Erlösen als auch beim Ergebnis die Erwartungen der Analysten übertroffen. Zudem habe das US-Unternehmen seine Jahresprognosen erhöht. Folgerichtig mache die Signet Jewelers-Aktie bereits vorbörslich einen schönen Satz nach oben.Konkret: Der weltgrößte Einzelhändler für Diamantenschmuck habe in Q1 einen Nettogewinn von 168,7 Mio. Dollar erzielt - das entspreche einem EPS von 2,23 Dollar und liege damit deutlich über den Analysten-Prognosen, die nur 1,27 Dollar pro Anteilsschein vorgesehen hätten.Gleiches positives Bild beim Umsatz: Statt der prognostizierten 1,62 Mrd. Dollar habe Signet 1,69 Mrd. Dollar erlöst. Das seien 98 Prozent mehr als im Vorjahr und würden gleichzeitig auch ein Zuwachs von 18 Prozent gegenüber dem entsprechenden Zeitraum im Vor-Corona-Jahr 2019 bedeuten.Wachstumstreiber seien vor allem die USA gewesen. Hier seien die Einnahmen im stationären Handel um 118,4 Prozent und die E-Commerce-Umsätze um 113,4 Prozent geklettert. Der durchschnittliche Transaktionswert sei dabei um rund 15 Prozent gestiegen und die Anzahl der Käufe habe um 60 Prozent zugenommen.Die Signet Jewelers-Aktie gewinne vorbörslich mehr als sieben Prozent und notiere bei 65,50 Dollar.Das seien wahre "Blow-Away-Earnings", die der Schmuck-Riese heute publiziert habe. Und die Perspektiven seien mehr als glänzend. Wer der Empfehlung des AKTIONÄR (23/21) gefolgt sei, liege bereits mit zehn Prozent im Plus.Kurzum: Engagierte lassen die Gewinne einfach laufen und haben als nächstes Etappenziel die 60-Euro-Marke im Blick, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.06.2021)