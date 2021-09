Börsenplätze Signet Jewelers-Aktie:



ISIN Signet Jewelers-Aktie:

BMG812761002



WKN Signet Jewelers-Aktie:

A0Q9SE



Ticker-Symbol Signet Jewelers-Aktie:

SZ2



NYSE-Symbol Signet Jewelers-Aktie:

SIG



Kurzprofil Signet Jewelers Ltd.:



Signet Jewelers Limited (ISIN: BMG812761002, WKN: A0Q9SE, Ticker-Symbol: SZ2, NYSE-Symbol: SIG) ist der weltweit führende Anbieter von feinem Schmuck aus Bermuda. (02.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Signet Jewelers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der weltgrößten Juwelierkette Signet Jewelers Ltd. (ISIN: BMG812761002, WKN: A0Q9SE, Ticker-Symbol: SZ2, NYSE-Symbol: SIG) unter die Lupe.Signet Jewelers habe glänzende Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Sowohl Umsatz als auch Ergebnis hätten über den Erwartungen der Analysten gelegen. Zudem habe der amerikanische Diamanten-Schmuckhändler seine Jahresprognosen erhöht. Und es gebe noch eine weitere gute Nachricht. Die Signet-Aktie sause folgerichtig nach oben.Signet habe in seinem zweiten Quartal (Mai, Juni, Juli) des laufenden Geschäftsjahres seine Umsätze um 101,4 Prozent auf 1,79 Milliarden Dollar gesteigert. Analysten hätten lediglich mit 1,65 Milliarden Dollar gerechnet.Gleiches positives Bild beim Ergebnis: Der weltgrößte Schmuckhändler habe einen Gewinn von 216 Millionen Dollar erzielt - das entspreche 3,57 Dollar je Aktie. Die Experten hätten weniger als die Hälfte auf ihren Zetteln stehen gehabt, und zwar nur 1,70 Dollar je Anteilsschein.Das seien echte Luxus-Zahlen, die Signet serviert habe. Dazu noch ein Top-Ausblick und ein erhöhtes Aktienrückkaufprogramm.Investierte Anleger lassen die Gewinne einfach weiter laufen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Wer von Anfang der Empfehlung des "Aktionär" gefolgt sei, liege bereits mit rund 45 Prozent im Plus. Das Kursziel laute 75,00 Euro. (Analyse vom 02.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link