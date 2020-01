Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



DE000A2DAMG0



A2DAMG



F0G



Kurzprofil Signature AG:



Die Signature AG (ISIN: DE000A2DAMG0, WKN: A2DAMG, Ticker-Symbol: F0G) mit Sitz in München ist befasst mit dem Erwerb, der Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an Unternehmen, und sie erbringt Management-, Beratungs-, und Servicedienstleistungen innerhalb ihres Portfolios, das hauptsächlich auf Engagements in der Finanzdienstleistungsbranche fokussiert ist. (16.01.2020/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - Signature-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Signature AG (ISIN: DE000A2DAMG0, WKN: A2DAMG, Ticker-Symbol: F0G) weiterhin zu kaufen.Gestern habe Signature Eckdaten für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019 veröffentlicht. Zwar habe mit Konzernumsätzen von EUR 0,878 Mio. (Vorjahr EUR 0,384 Mio., +185,0% YoY) die Guidance von EUR 1,000 Mio. nicht erreicht werden können, jedoch habe das Vorsteuerergebnis von "über EUR 0,300 Mio." über der zuletzt angehobenen Bandbreite von EUR 0,250 und 0,300 Mio. und auch weit über dem Vorjahreswert von EUR 0,046 Mio. gelegen.Nach Einschätzung von Hasler sei dies ein Hinweis darauf, dass das grundsätzlich personalintensive Geschäftsmodell von Signature skalierbarer sei, als von ihm ursprünglich angenommen worden sei. Neben einer stringenten Kostendisziplin sei dies nach Einschätzung des Analysten auf zusätzliche Erlösquellen zurückzuführen, die sich Signature im vergangenen Jahr sukzessive erschlossen habe. Zu nennen seien insbesondere der Einstieg in das Equity Research (2019: zwölf Mandate) und die Kooperation mit JJ Entertainment, über die im vergangenen Jahr insgesamt 14 Vorratsgesellschaften hätten vermittelt werden können.Hasler sehe seine Finanzprognosen bestätigt und bekräftigt sein aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel von EUR 3,60 je Aktie (Base Case-Szenario). Unterstützung finde seine Werteinschätzung durch den gestern veröffentlichten Beschluss der Verwaltung, angesichts der ertragsseitig über den Erwartungen liegenden Entwicklung der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von EUR 0,15 je Aktie vorzuschlagen. Basierend auf dem gestrigen Schlusskurs von EUR 1,45 entspreche diese geplante Ausschüttung einer Dividendenrendite von 10,3%.Angesichts eines von Peter Thilo Hasler auf Sicht von 24 Monaten erwarteten Kurspotenzials von 148,3% bestätigt der Analyst von Sphene Capital sein "buy"-Rating für die Aktien der Signature AG. (Analyse vom 16.01.2020)