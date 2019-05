Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



1,15 EUR +13,86% (20.05.2019, 11:17)



DE000A2DAMG0



A2DAMG



F0G



Die Signature AG (ISIN: DE000A2DAMG0, WKN: A2DAMG, Ticker-Symbol: F0G) mit Sitz in München ist befasst mit dem Erwerb, der Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an Unternehmen, und sie erbringt Management-, Beratungs-, und Servicedienstleistungen innerhalb ihres Portfolios, das hauptsächlich auf Engagements in der Finanzdienstleistungsbranche fokussiert ist. (20.05.2019/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - Signature-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Signature AG (ISIN: DE000A2DAMG0, WKN: A2DAMG, Ticker-Symbol: F0G) weiterhin zu kaufen.Am vergangenen Freitag habe Signature die Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2019e deutlich angehoben. Anstatt eines Umsatzes von EUR 0,863 Mio. rechne der Vorstand nunmehr mit Erlösen von EUR 1,0 Mio. (+15,9%). Mit einer Bandbreite zwischen EUR 0,25 und 0,3 Mio. seien erstmals auch die Erwartungen zum Vorsteuerergebnis konkretisiert worden. Da beide Zielvorgaben deutlich über seinen bisherigen Erwartungen von Hasler lägen und er angesichts der gefüllten Pipeline von Angabe gemäß zwölf bereits vereinbarten Projekten zudem Spielraum für eine Übererfüllung sehe, habe der Analyst seine Umsatz- und Ertragsprognosen deutlich nach oben angepasst.Darüber hinaus sei mit der Übernahme eines 10%igen Anteils an der Securim Capital Partners der bereits angekündigte Einstieg in das Crowdinvesting-Geschäft vollzogen worden. Angabe gemäß habe der Kaufpreis aus dem laufenden Cashflow finanziert werden können. Bis Ende September 2020 könne Signature seinen Anteil auf bis zu 51% aufstocken. Hier dürfte Signature nach Einschätzung des Analysten erhebliche Cross-Selling-Effekte wahrnehmen können.Nach Anpassung seiner Finanzprognosen habe Hasler sein dreiphasiges DCF-Entity-Modell überarbeitet und hebe sein Kursziel auf EUR 3,60 von EUR 2,90 je Aktie an (Base Case-Szenario).Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, bestätigt dementsprechend sein "buy"-Rating für die Aktien der Signature AG. (Analyse vom 20.05.2019)