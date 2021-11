Trotz schlechter Windkraftbedingungen, die, obwohl mehr Kapazitäten im Zuge des laufenden Ausbaus zur Verfügung gestanden seien, zu einer rückläufigen Erzeugung aus erneuerbaren Energien geführt hätten, habe RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) mithilfe von Stromhandelserträgen und dank der Produktion aus Kohle- und Atomkraftwerken einen Anstieg des bereinigten Betriebsergebnisses vor Abschreibungen (EBITDA) und des Nettogewinns berichten können. Der Ausblick für das Gesamtjahr 2021, der im Juli bereits angehoben worden sei, sei bestätigt worden. Ähnlich wie E.ON seien wirklich interessante Neuigkeiten wie der aktuelle Ausbauplan bei Solar- und Windkraftanlagen erst am Kapitalmarkttag am 15. November zu erwarten.



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) trotz Minus im Plus: Die Probleme der Windkraft-Tochter Siemens Gamesa (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8, Ticker-Symbol: GTQ1) sowie die anhaltende Restrukturierung in der Energietechnik hätten Siemens Energy im vergangenen Geschäftsjahr klar belastet. Nichtsdestotrotz wolle das Unternehmen im ersten vollständigen Jahr seines Bestehens eine kleine Dividende zahlen. Die Investoren freue es, wodurch die Aktien von Siemens Energy mit einem Zuwachs von 3,5% aus dem Handel gegangen seien und auch Tagessieger im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gewesen seien.



Am ganz anderen Ende des DAX seien hingegen die Papiere von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) zu finden gewesen: Globale Lieferschwierigkeiten und ein Nachfrageeinbruch in China würden dem Sportartikelhersteller mehr zu schaffen machen als bislang erwartet. Vorstandschef Kasper Rorsted habe nach einem Gewinneinbruch im dritten Quartal zwar die Prognose für das Gesamtjahr bekräftigt, allerdings solle das Wachstum aber am unteren Ende der angegebenen Spanne liegen. Die Aktien hätten 3,7% nachgegeben.



Der Börsengang des Herstellers von veganen Lebensmitteln Veganz (ISIN: DE000A3E5ED2, WKN: A3E5ED, Ticker-Symbol: VEZ) sei bislang kein Erfolg: Den Ausgabepreis habe das Unternehmen zuvor mit EUR 87 fast am unteren Ende der anvisierten Preisspanne festgelegt, die bei EUR 85 bis EUR 110 je Aktie gelegen habe. Der erste Kurs habe EUR 86,9 gelautet - danach habe er aber nachgegeben und bei EUR 83 geschlossen. Verglichen mit dem Ausgabepreis von EUR 87 bedeute dies einen Abschlag von 4,6%.



Im Vergleich dazu sei der gestrige Börsengang des von Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) und Ford Motor (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) unterstützten Elektroautobauers Rivian (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, Ticker-Symbol: 99U, NASDAQ-Ticker-Symbol: RIVN) in den USA ein großer Erfolg geworden. Der Ausgabepreis je Aktie sei auf USD 78 festgelegt und die Zahl der zum Verkauf gestellten Aktien auf 153 Mio. von zuvor 135 Mio. deutlich erhöht worden. Die Aktien seien an der Börse stark gesucht gewesen und hätten bei Handelsschluss bei USD 100,73 gelegen, was einem Kurszuwachs beim Börsendebut von 29,1% darstelle. (11.11.2021/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Trotz anhaltender Herausforderungen im wirtschaftlichen Umfeld hat Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) das Geschäftsjahr mit Wachstum in allen Geschäftsbereichen und Regionen abgeschlossen, die Markterwartungen konnten übertroffen werden, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Für den kommenden Berichtszeitraum geht das Unternehmen von weiterem Wachstum (wenn auch mit abnehmender Dynamik) aus.Die Zurich Versicherung (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN) habe auch in Q3 von einer starken Prämiendynamik im Schaden- und Unfallsegment profitiert und könne nach den ersten neun Monaten des Jahres ein Prämienwachstum von 14% vorweisen. Trotz Katastrophenschäden, die 3 bis 4 Prozentpunkte über dem langfristigen Durchschnitt lägen, sollte sich die versicherungstechnische Rentabilität in diesem Jahr weiter verbessern und die Jahresziele erreicht werden.