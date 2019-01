Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischen IT.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com (09.01.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.In den vergangenen Monaten hätten sich die Anzeichen verdichtet, dass die Zugfusion von Siemens und Alstom scheitere. Doch die beiden Konzerne möchten die Fusion noch nicht aufgeben und hätten sich nun mit EU-Kommissarin Margrethe Vestager getroffen, um die Zweifel der obersten Wettbewerbshüterin zu zerstreuen.Die Lage bleibe kompliziert. Politik, Experten und Arbeitnehmer seien für die Fusion, da es sonst kaum möglich sei, dem chinesischen Weltmarktführer CRRC Paroli zu bieten. Auf der anderen Seite seien kleinere Konkurrenten und Schienennetzbetreiber strikt gegen den Zusammenschluss, da sie fürchten würden, dass die Marktmacht von Siemens Alstom in Europa zu groß wäre.DER AKTIONÄR bleibe bei seiner Meinung. Die EU agiere zu kurzsichtig und erkenne nicht, dass CRRC den Zugmarkt auch in Europa überrollen werde, wenn es keinen fähigen Gegenspieler gebe.Investoren sollten abwarten, was herauskomme. Derzeit ist die Siemens-Aktie ohnehin kein Kauf, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Frische Impulse würden momentan fehlen. (Analyse vom 09.01.2019)Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:98,59 EUR +0,32% (09.01.2019, 16:05)