Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:

112,54 EUR +1,19 (04.02.2020, 17:29)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (04.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Siemens kaufe einen Minderheitsaktionär aus dem Windkraft-Unternehmen Siemens Gamesa heraus. Für rund 1,1 Mrd. Euro übernehme der Münchner Konzern die 8,1% des spanischen Energiekonzerns Iberdrola, wie Siemens am Dienstagabend mitgeteilt habe. Der Anteil von Siemens steige damit auf 67,1%, was dem Konzern eine Zweidrittelmehrheit in der Hauptversammlung sichere. Ein Übernahmeangebot für die restlichen Aktien sei nicht geplant.Siemens Gamesa habe zuletzt schwache Zahlen bekanntgegeben. Wegen Verzögerungen bei Projekten in Nordeuropa seien dem Joint Venture Sonderbelastungen i.H.v. 150 Mio. Euro entstanden. Das erste Geschäftsquartal habe das Unternehmen mit einem Verlust von 174 Mio. Euro abgeschlossen.Am morgigen Mittwoch sei bei Siemens der Tag der Wahrheit. Der deutsche Industriekonzern lege seine Zahlen für das erste Quartal des gebrochenen Geschäftsjahres vor und halte zudem seine Hauptversammlung ab. Neben den Ergebnissen dürften auch die anhaltenden Proteste der Umweltaktivisten im Fokus bleiben. Ob die Zahlen frische Impulse liefern würden, erscheine nach den schwachen Vorgaben der Töchter Siemens Healthineers und Gamesa zumindest fraglich. Anleger sollten mit weiteren Käufen abwarten, ob eine neue Attacke auf das 52-Wochen-Hoch gelinge, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.02.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Siemens-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:112,90 EUR +1,49% (04.02.2020, 21:59)