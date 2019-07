Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com (04.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Anfang Februar habe die EU-Kommission den Zusammenschluss der Siemens-Zugsparte mit Alstom untersagt. Für den DAX-Konzern sei das Aus für die Fusion allerdings kein Beinbruch gewesen. Denn die Sparte habe sich in den vergangenen Monaten glänzend entwickelt und viele Neuaufträge eingefahren. Dieser positive Trend setze sich am Donnerstag fort.Im zweiten Quartal des gebrochenen Geschäftsjahres - also von Januar bis März - habe Siemens in der Mobility-Sparte 45 Prozent mehr Neuaufträge an Land ziehen können als im Vorjahr. Diese hätten insgesamt ein Volumen von 3,52 Mrd. Euro gehabt. Die Umsätze hätten zwar noch bei 2,11 Mrd. Euro stagniert. Aufgrund der guten Auftragslage dürfte sich das aber in den nächsten Monaten ändern.Da passe es ins Bild, dass Siemens erneut einen großen Auftrag an Land gezogen habe. 73 Straßenbahnen vom Typ Avenio würden für die Stadtwerke München geliefert - diese hätten eine entsprechende Lieferoption genutzt. Der Auftrag habe nach Konzernangaben ein Volumen von mehr als 200 Mio. Euro, die Auslieferung sei ab 2021 vorgesehen.Die Entwicklung der Zugsparte sei sehr erfreulich. So habe der DAX-Konzern auch keinen Zeitdruck bei der Suche nach einem Plan B nach dem Scheitern der Alstom-Fusion. Siemens habe bei seinem Umbau ohnehin noch genug zu tun. Langfristig würden die Aussichten aber stimmen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:105,54 EUR +0,15% (04.07.2019, 16:14)