Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

99,29 EUR -0,09% (11.01.2019, 09:37)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischen IT.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (11.01.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Die Zugfusion von Siemens und Alstom drohe zu scheitern. In den letzten Tagen hätten sich die Anzeichen verdichtet, dass die EU-Kommission ihr Veto gegen den Milliardendeal einlegen werde. Doch die beiden Konzerne würden sich nicht so einfach geschlagen geben wollen und seien wohl bereit weitere Zugeständnisse an die Wettbewerbshüter zu machen.Siemens und Alstom würden weitere Bereiche abgeben wollen, um die Zustimmung für den Zusammenschluss zum neuen Zugchampion zu bekommen, heiße es bei "Reuters". Der Bericht berufe sich auf Insider. Geografisch sollten mehr Regionen abgedeckt sein als bei den früheren Angeboten.Offen bleibe, ob die EU-Kommission ihre Meinung nun noch einmal überdenkt. Ein Sprecher von Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager habe einen Kommentar zunächst abgelehnt. Vestager selbst habe sich am Mittwoch einmal mehr kryptisch geäußert. Sie fördere gern europäische Industriechampions, so Vestager einerseits. "Wir können diese Champions aber nicht auf Kosten des Wettbewerbs aufbauen", habe sie andererseits gesagt. Allerdings solle es laut "Reuters" in der EU teilweise auch Unterstützung für die Fusion geben, wenn ausreichend Zugeständnisse gemacht würden."Der Aktionär" bleibe dabei: Die EU unterschätze die Gefahr, dass der Weltmarktführer CRRC den europäischen Markt überrolle. Für Siemens stelle sich dennoch die Frage, wie viele Zugeständnisse gemacht werden könnten, ohne die Tragfähigkeit des Deals zu gefährden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:99,36 EUR +0,61% (11.01.2019, 09:24)