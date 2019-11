Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

107,84 EUR -0,24% (06.11.2019, 17:26)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (06.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrokonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Seit Wochen befinde sich die Siemens-Aktie im Rallymodus. Am morgigen Donnerstag, 7. November, müsse der Industriekonzern nun mit den Quartalszahlen unter Beweise stellen, dass der Kursanstieg auch gerechtfertigt sei. Zuvor sichere sich der Konzern noch einen Auftrag in Südkorea und besetze einen Vorstandsposten neu.In Südkorea werde Siemens am Bau eines Gas- und Dampfturbinenkraftwerks beteiligt. Für das gesamte Kraftwerk mit einem Gigawatt Leistung sei SK Engineering & Construction zuständig - Siemens liefere unter anderem zwei Gasturbinen der neuen HL-Klasse, eine Dampfturbine und drei Generatoren. Zum Auftragswert habe es keine Angaben gegeben.Derweil habe Siemens einen neuen Chief Diversity Officer eingesetzt. Maria Ferraro, die Finanzchefin der Sparte Digital Industries, übernehme den Posten ab Dezember zusätzlich zu ihrer bisherigen Funktion. Als Diversitätsbeauftragte trete sie damit die Nachfolge von Personalchefin Janina Kugel an, die Siemens Anfang 2020 verlassen werde. Diversität und Inklusion seien nicht nur "schönes Beiwerk", sondern entscheidende Faktoren für den Erfolg, so Ferraro.Im Fokus stünden bei Siemens die Zahlen. Hier zeige sich, ob nach den skeptischen Aussagen im August eine positive Überraschung gelinge. Dann könnte die Aktie den starken Lauf fortsetzen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:107,90 EUR -0,44% (06.11.2019, 17:11)