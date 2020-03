Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (19.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Siemens-Vizechef Roland Busch werde Nachfolger des scheidenden Konzernchefs Joe Kaeser. Wie der mitgeteilt habe, solle Busch spätestens bei der Hauptversammlung am 3. Februar 2021 ernannt werden. Kaeser habe den Aufsichtsrat darüber informiert, dass er keine Verlängerung seines bis Anfang 2021 laufenden Mandates anstrebe. Der 62-Jährige solle Aufsichtsratsvorsitzender des Siemens Energy genannten Energiegeschäfts werden.Bei der vor der Abspaltung stehenden Tochter Siemens Energy stehe zudem ein überraschender Managementwechsel an. Siemens Energy-Vorstandsvorsitzender Michael Sen und Finanzvorstand Klaus Patzak würden das Unternehmen verlassen. Die Trennung erfolge im "gegenseitigen Einvernehmen". Kaeser übernehme innerhalb des Siemens-Vorstandes zusätzlich zu seinen bestehenden Aufgaben mit sofortiger Wirkung die Verantwortung für Siemens Energy inklusive der Siemens Gamesa Renewable Energy, habe es geheißen.Neuer Chef von Siemens Energy solle Linde-Manager Christian Bruch werden. Mit Wirkung zum 1. Mai übernehme er zunächst die Leitung der Sparte Gas and Power, die in Siemens Energy aufgehen solle. Finanzchefin solle ebenfalls zum 1. Mai Maria Ferraro werden, die derzeit die Finanzen des Geschäftsbereichs digitale Industrien verantworte.Siemens befinde sich derzeit in einer Umbruchphase. Der DAX-Konzern wolle im Laufe des Jahres sein Energiegeschäft als Siemens Energy an die Börse bringen. An dem Termin halte Siemens fest. Der geplante Spin-off solle laut Unternehmensangaben zufolge im Herbst stattfinden. Dabei wolle Siemens 30% an Siemens Energy selbst behalten. Dadurch könne Siemens die Tochter direkt aus der Bilanz eliminieren. Dafür schaffe der Konzern jetzt klare Verhältnisse bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa, die neben der alten Sparte Gas and Power der Hauptbestandteil des neuen Unternehmens sei.Es werde spannend, welche Bewertung Siemens selbst für Siemens Energy veranschlage. Für die Mutter dürfte sich v.a. die Entkonsolidierung des schwächelnden Turbinengeschäfts positiv auswirken. Durch den Abverkauf der vergangenen Tage scheine auch die Bewertung von Siemens wieder sehr attraktiv. Sobald die Panik am Markt abebbe, könnte eine schnelle Gegenbewegung starten, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.03.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie: