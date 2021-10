Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Siemens verbindet die physische und digitale Welt - mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Durch Mobility, einem der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für den Personen- und Güterverkehr mit. Über die Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der seit dem 28. September 2020 börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 57,1 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,2 Milliarden Euro. Zum 30.09.2020 hatte das Unternehmen weltweit rund 293.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (18.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Im freundlichen Marktumfeld habe sich die Siemens-Aktie zuletzt wieder von ihren Tiefs gelöst. Nach dem Gap-Close bei 141,20 Euro gehe der Blick nun wieder Richtung Allzeithoch. Derweil setze der Industriekonzern seinen tiefgreifenden Umbau fort. So solle das Geschäft mit großen Antrieben ausgegliedert werden.Siemens bereite mit dem Schritt eine mögliche Partnersuche oder einen Verkauf der Einheit namens Large Drive Applications (LDA) vor, habe das "Handelsblatt" berichtet. Die Sparte zähle bereits zu den sogenannten Portfolio Companies, die nicht mehr zum Kerngeschäft von Siemens gehören würden. Betroffen seien von der Ausgliederung demnach weltweit mehr als 7.000 Beschäftigte, 2.200 davon in Deutschland.Siemens selbst habe die Pläne im Grundsatz bestätigt. "Wir haben beschlossen, die LDA-Aktivitäten in eigenen Gesellschaften zu bündeln", so ein Sprecher auf Anfrage. Siemens wolle dem Geschäft "zusätzliche Eigenständigkeit und unternehmerische Freiheiten geben, damit es sich noch besser auf seine Märkte und Kunden fokussieren kann".Trotz des fortschreitenden Umbaus wolle Siemens-Chef Roland Busch laut Industriekreisen keine reine IT-Firma zu kreieren. "Die Kombination von Hard- und Software ist gerade die Stärke von Siemens." Auch ein möglicher Verkauf der LDA-Sparte stehe nicht unmittelbar bevor, da die formale Ausgliederung Zeit brauche.Die Siemens-Aktie ist attraktiv bewertet und bleibt ein Basisinvestment im DAX, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie: