Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

116,80 EUR -0,03% (18.12.2020, 09:18)



Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:

116,70 EUR +0,09% (18.12.2020, 09:03)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Stromerzeugung und -verteilung, intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Durch das eigenständig geführte Unternehmen Siemens Mobility, einer der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für Personen- und Güterverkehr. Über die Mehrheitsbeteiligungen an den börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers und Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices sowie umweltfreundlichen Lösungen für die On- und Offshore-Windkrafterzeugung.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 86,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2019 hatte das Unternehmen weltweit rund 385.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (18.12.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Der Industriekonzern Siemens prüfe Insidern zufolge den Verkauf seines Logistikgeschäfts. Das Unternehmen diskutiere mit Beratern Optionen für den Bereich für Sortiertechnik für Briefe, Pakete, Gepäck und Luftfracht, wie die Nachrichtenagentur "Bloomberg" am Donnerstagabend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichte. Auf Tradegate habe die Aktie bis zum Handelsschluss am Donnerstag gut ein Prozent zulegen können auf 116,84 Euro.Siemens stecke seit einiger Zeit in einem groß angelegten Umbau. Zuletzt seien die Münchener mit der Abspaltung ihres Energiegeschäfts einen großen Schritt vorangekommen. Die Aktie von Siemens Energy entwickle sich nach Startschwierigkeiten nach dem IPO mittlerweile extrem stark. Die Konzentration aufs Kerngeschäft Digitalisierung schreite derweil bei Siemens voran.Ein Verkauf der Logistikaktivitäten käme nun zu einer Zeit, in der die Logistikbranche boome. Vor allem die Corona-Krise habe den Online-Handel angetrieben. Vor Weihnachten kämen Logistikanbieter beim Sortieren und Liefern von Päckchen und Paketen kaum hinter. Sie dürften in den kommenden Monaten und Jahren weiter viel Geld in Technik stecken.Zuletzt hätten sich auch mehr und mehr Analysten optimistisch gezeigt, was die weitere Entwicklung der Siemens-Aktie angehe. Jefferies habe jüngst die Einstufung für Siemens auf "buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Das Analysehaus habe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine Liste von 21 Anlageideen für das Jahr 2021 vorgestellt. Die von Analyst Simon Toennessen beobachtete Siemens-Aktie gehöre vor allem wegen Übernahmeaktivitäten zum Kreis der positiven Ideen. Wegen der Aussichten auf Corona-Impfstoffe würden die Experten allgemein konstruktiv vorausblicken.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie: